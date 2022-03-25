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Росія нарощує кількість кораблів в акваторії Азовського моря, - ЗСУ

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П'ятниця 25 березня 2022 13:43
Росія нарощує кількість кораблів в акваторії Азовського моря, - ЗСУ Фото: Росія перекидає в Азовське море кораблі (google)
Автор: Наталія Юрченко

Російська Федерація нарощує кількість кораблів в акваторії Азовського моря. Через Керченську протоку пройшли декілька одиниць російського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" та двох десантних катерів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у порту Бердянська був знищений російський десантний корабель.

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