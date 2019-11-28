Россия направила очередной "гумконвой" на Донбасс

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) зафиксировали еще один "гумконвой" от агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что две колонны так называемого российского "гумконвоя" проследовали через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 5:00 до 6 утра.

"Это уже девятый такой конвой в этом году. Конечно, даже международным организациям его осмотреть не дали. Машины были загружены на 70%", - сообщили в МВД.

Напомним, 21 ноября на оккупированный Донбасс с территории России отправилась очередная автомобильная колонна "гуманитарного конвоя". Это была 92-я колонна, которую отправляет МЧС России "для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей". По данным СМИ, масса "гуманитарной помощи" - свыше 350 тонн.

Ранее наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" заметила, как 14 ноября на неподконтрольную Украине территорию Донбасса зашел очередной незаконный российский конвой в составе 14 автомобилей, из которых только двое имели надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

РБК-Украина писало, что Украина направила России ноту протеста спустя отправлен "гуманитарный конвой" на Донбасс с нарушением международного права.