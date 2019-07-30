Росія направила ноту через ситуацію з арештом танкера Neyma

Фото: танкер NEYMA (dumskaya.net)

Росія не отримала повідомлення про арешт танкера

Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі направило в Міністерство закордонних справ України ноту з вимогою прояснити ситуацію навколо арешту російського танкера NEYMA. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами прес-аташе дипломатичної місії Дениса Голенко, Росію поки не повідомили про арешт танкера.

"Поки не повідомляли (про арешт - ред.). Генеральне консульство в Одесі направило в МЗС ноту з проханням прояснити ситуацію. Відповіді до теперішнього часу не було", - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 липня Приморський районний суд міста Одеси заарештував російський танкер NEYMA, який був затриманий Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою.

Нагадаємо, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Nika Spirit, який блокував українські військові кораблі Керченській протоці в 2018 році. За даними СБУ, саме він брав участь у блокуванні українських кораблів, в результаті чого були затримані 24 моряка.

Після допиту СБУ вирішила відпустити екіпаж російського танкера Neyma, оскільки в ході слідчих дій виявилося, що він не порушував норми Морського права і закони України.

Відзначимо, 25 листопада 2018 року російські військові кораблі атакували українські катера "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу, які намагалися пройти через Керченську протоку. В результаті були захоплені 24 моряки. У зв'язку з цим в Україні було оголошено воєнний стан.