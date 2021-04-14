Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, - Минобороны

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Российская Федерация может напасть на Украину со стороны Крыма. По его мнению, Россия пойдет на такой шаг, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова.

Об этом Таран заявил, выступая в подкомитете Европарламента по обороне .

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Россия накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к вторжению России, если оно произойдет.

"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения - ред.), с 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они (руководство России - ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил президент.