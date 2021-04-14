UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, - Минобороны

Автор: РБК-Украина

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Российская Федерация может напасть на Украину со стороны Крыма. По его мнению, Россия пойдет на такой шаг, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова.

Об этом Таран заявил, выступая в подкомитете Европарламента по обороне.

Министр обороны также добавил, что Россия готовит Крым для потенциального хранения ядерного оружия.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Россия накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к вторжению России, если оно произойдет.

"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения - ред.), с 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они (руководство России - ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил президент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство обороны УкраиныРоссийская ФедерацияУкраинаКрымАндрей Таран
Читайте также
Сколько российских военных сейчас в Крыму: оценка США
Секретарь Совбеза России заявил о "возможности терактов" в Крыму со стороны Украины
Прогноз погоды