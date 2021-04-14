Росія може напасти на Україну з боку Криму, - Міноборони

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Російська Федерація може напасти на Україну з боку Криму. На його думку, Росія піде на такий крок, щоб забезпечити водопостачання півострова.

Про це Таран заявив, виступаючи у підкомітеті Європарламенту по обороні .

Міністр оборони також додав, що Росія готує Крим для потенційного зберігання ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що Росія накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках.

Крім того, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна готова до вторгнення Росії, якщо воно відбудеться.

"Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення - ред.), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожен день. Вони (керівництво Росії - ред.) готові, але ми готові, оскільки знаходимося на своїй землі і на своїй території", - заявив президент.