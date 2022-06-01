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Россия нанесла удар по Львовской области, есть раненые

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Вечером 1 июня во Львовской области прогремели взрывы. Предварительно оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, в результате которого двое человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Львовской области Максима Козицкого.

По его словам, информации о погибших в данный момент нет. Информация уточняется.

Напомним, во Львовской области взрывы прогремели в Стрыйском районе во время тревоги.

Мы также писали о том, что в Харькове спасатели достали четырех погибших из-под завалов разрушенного обстрелами дома в Индустриальном районе.

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Львовская областьВойна России против Украины