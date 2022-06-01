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Во Львовской области во время тревоги прогремели взрывы

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Львовская область, Среда 01 июня 2022 23:01
Во Львовской области во время тревоги прогремели взрывы Фото: во Львовской области прогремели взрывы ()
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львовской области вечером 1 июня прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу области Максима Козицкого.

По информации главы области, взрывы прогремели в Стрыйском районе. Есть ли эти взрывы следствием ракетного удара со стороны российских захватчиков, пока неизвестно. Однако стоит отметить, что взрывы прозвучали во время воздушной тревоги во Львовской области.

"Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше", - заявил Козицкий в своем Telegram-канале.

В настоящее время воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Telegram-каналы сообщают, что очевидцы в некоторых областях видели пролет ракет.

Во Львовской области во время тревоги прогремели взрывы

Обновлено

По словам главы Львовской области Максима Козицкого, оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Двое человек получили ранения, о погибших информации на данное время нет.

Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли удар по Славянску.

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