Во Львовской области во время тревоги прогремели взрывы
Во Львовской области вечером 1 июня прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу области Максима Козицкого.
По информации главы области, взрывы прогремели в Стрыйском районе. Есть ли эти взрывы следствием ракетного удара со стороны российских захватчиков, пока неизвестно. Однако стоит отметить, что взрывы прозвучали во время воздушной тревоги во Львовской области.
"Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше", - заявил Козицкий в своем Telegram-канале.
В настоящее время воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Telegram-каналы сообщают, что очевидцы в некоторых областях видели пролет ракет.
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По словам главы Львовской области Максима Козицкого, оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Двое человек получили ранения, о погибших информации на данное время нет.
Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли удар по Славянску.
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