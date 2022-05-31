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Из-под завалов в Харькове достали четырех погибших

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Харьков, Вторник 31 мая 2022 16:55
Из-под завалов в Харькове достали четырех погибших Фото: разбор завалов в Харькове (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Сергей Новиков

Спасатели в Харькове достали четырех погибших из-под завалов разрушенного обстрелами дома в Индустриальном районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы и разборку завалов в поврежденном обстрелами 16-ти этажном жилом доме.

"Вчера, 30 мая на 15-м этаже спасатели с помощью специнструмента деблокировали из-под заваленных бетонных конструкций тела 2-х погибших: мужчину и женщину. Сегодня из-под завалов были изъяты тела еще двух погибших мужчин", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в ходе российского обстрела Харькова и области пострадали три человека.

А в результате обстрела 26 мая в Харькове погибли девять человек, в том числе пятимесячный ребенок.

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