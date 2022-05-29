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Россия нанесла ракетные удары по электростанции в Мерефе со стороны Белгорода

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Мерефа, Воскресенье 29 мая 2022 03:58
Россия нанесла ракетные удары по электростанции в Мерефе со стороны Белгорода Фото: оккупанты выпустили две ракеты по электростанции в городе Мерефа (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

Ночью 28 мая российские военные выпустили две ракеты по электроподстанции с солнечными батареями в городе Мерефа, который находится под Харьковом. На месте ударов образовались воронки в 6 метров в глубину и 11 метров диаметром.

Об этом рассказал управляющий электростанции Владимир Рончаковский "Суспильному", сообщает РБК-Украина.

"Здесь расположена солнечная электростанция по производству солнечной электроэнергии для Украины. Сегодня ночью было два прилета, ракеты "Искандер" со стороны Белгорода. Полностью мирный объект. Никаких военной инфраструктуры здесь нет. Просто солнечная электростанция", - рассказал Рончаковский.

Он также отметил, что станция, которую построили на бывшей свалке в кредит, полностью вышла из строя.

По словам Рончаковского, от станции остались какие-то панели и трансформаторы, но в основном все уничтожено. На восстановление станции потребуется большая сумма денег.

"Станцию строили в кредит. Раньше здесь была городская свалка. Мы выкупили ее и собственными силами очистили территорию от мусора, от грязи. Она у нас полтора года проработала. Не успели ничего заработать, все уничтожено", - сказал Рончаковский.

Он считает, что Россия целенаправленно уничтожает инфраструктуру Украины и ее население.

Напомним, за сутки российские оккупанты ранили шестерых жителей Харьковской области.

Мы также писали о том, что в Мерефе в результате вражеских обстрелов пострадала школа. В учебном здании произошел пожар.

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