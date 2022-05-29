Росія завдала ракетних ударів по електростанції в Мерефі з боку Бєлгорода
Вночі 28 травня російські військові випустили дві ракети по електропідстанції з сонячними батареями в місті Мерефа, яке знаходиться під Харковом. На місці ударів утворилися воронки в 6 метрів в глибину і 11 метрів діаметром.
Про це розповів керуючий електростанції Володимир Рончаковський "Суспільному", повідомляє РБК-Україна.
"Тут розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. Сьогодні вночі було два прильоти, ракети "Іскандер" з боку Бєлгорода. Повністю мирний об'єкт. Ніяких військової інфраструктури тут немає. Просто сонячна електростанція", - розповів Рончаковський.
Він також зазначив, що станція, яку побудували на колишньому звалищі в кредит, повністю вийшла з ладу.
За словами Рончаковського, від станції залишилися якісь панелі і трансформатори, але в основному все знищено. На відновлення станції буде потрібно велика сума грошей.
"Станцію будували в кредит. Раніше тут було міське звалище. Ми викупили її і власними силами очистили територію від сміття, від бруду. Вона у нас півтора року пропрацювала. Не встигли нічого заробити, все знищено", - сказав Рончаковський.
Він вважає, що Росія цілеспрямовано знищує інфраструктуру України та її населення.
Нагадаємо, за добу російські окупанти поранили шістьох жителів Харківської області.
Ми також писали про те, що у Мерефі внаслідок ворожих обстрілів постраждала школа. У навчальному будинку сталася пожежа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.