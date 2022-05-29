Росія завдала ракетних ударів по електростанції в Мерефі з боку Бєлгорода

Вночі 28 травня російські військові випустили дві ракети по електропідстанції з сонячними батареями в місті Мерефа, яке знаходиться під Харковом. На місці ударів утворилися воронки в 6 метрів в глибину і 11 метрів діаметром.

"Тут розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. Сьогодні вночі було два прильоти, ракети "Іскандер" з боку Бєлгорода. Повністю мирний об'єкт. Ніяких військової інфраструктури тут немає. Просто сонячна електростанція", - розповів Рончаковський.

Він також зазначив, що станція, яку побудували на колишньому звалищі в кредит, повністю вийшла з ладу.

За словами Рончаковського, від станції залишилися якісь панелі і трансформатори, але в основному все знищено. На відновлення станції буде потрібно велика сума грошей.

"Станцію будували в кредит. Раніше тут було міське звалище. Ми викупили її і власними силами очистили територію від сміття, від бруду. Вона у нас півтора року пропрацювала. Не встигли нічого заробити, все знищено", - сказав Рончаковський.

Він вважає, що Росія цілеспрямовано знищує інфраструктуру України та її населення.