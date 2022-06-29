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Россия нанесла по Одесской области новый ракетный удар, - ОВА

Фото: Россия нанесла по Одесской области новый ракетный удар (suspilne.media)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером среды, 29 июня, Россия выпустила по Одесской области две ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Очередная ракетная атака. Еще два крылатых "подарка" от рашистов прилетели в Одесскую область. Подробности - впоследствии", - написал он.

С начала суток РФ выпустила по Одесской области уже пять ракет.

Обновлено 18.00. Известно, что ракеты ударили по морскому побережью Измаильского района. По данным руководителя пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталии Гуменюк, спасатели по обломкам идентифицировали ракету, найденную в поле Одесского района. Это была Х-31. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

Как сообщалось, в Одессе днем в среду, 29 июня, раздался взрыв. Сразу после взрыва начали раздаваться сирены. Оказалось, РФ ударила по Одесской области ракетой Х-22, выпущенной из самолета Ту-22. Ее сбила ПВО. Она оказалась третьей, пущенной по региону с начала суток.

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Одесса