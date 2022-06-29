RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія завдала по Одеській області нового ракетного удару, - ОВА

Фото: Росія завдала по Одеській області нового ракетного удару (suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

Ввечері середи, 29 червня, Росія випустила по Одеській області дві ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Чергова ракетна атака. Ще два крилатих "подарунка" від рашистів прилетіли в Одеську область. Подробиці - згодом", - написав він.

З початку доби РФ випустила по Одеській області вже п'ять ракет.

Оновлено 18.00. Наразі відомо, що ракети вдарили по морському узбережжю Ізмаїльського району. За даними керівника прес-центру Cил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, рятувальники по уламках ідентифікували ракету, що знайшли у полі Одеського району. Це була Х-31. Дані про ушкодження та постраждалих уточнюють.

Як повідомлялося, в Одесі вдень у середу, 29 червня, пролунав вибух. Одразу після вибуху почали лунати сирени. Виявилось, РФ вдарила по Одеській області ракетою Х-22, випущеною з літака Ту-22. Її збила ППО. Вона виявилася третьою, пущеною по регіону з початку доби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса