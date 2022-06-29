В Одессе раздался взрыв: что известно
В Одессе раздался взрыв в среду, 29 июня. Сразу после взрыва начали раздаваться сирены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".
"В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении.
Взрыв в Одессе подтвердил и местный активист Сергей Стерненко. По его словам, по Одессе оккупанты ударили ракетой.
Обновлено в 14.30. По данным Одесского городского совета, удар был нанесен российской ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной из самолета Ту-22 по направлению к Черному морю.
"В результате точной работы сил ПВО ракета уничтожена над полями Одесского района. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Российская Федерация "анонсировала" химическую атаку по Одесской области, и, вероятно, планирует обвинить в этом украинских военных.
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