В Одессе раздался взрыв: что известно

В Одессе раздался взрыв в среду, 29 июня. Сразу после взрыва начали раздаваться сирены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Одеса ".

"В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Взрыв в Одессе подтвердил и местный активист Сергей Стерненко. По его словам, по Одессе оккупанты ударили ракетой.

Обновлено в 14.30. По данным Одесского городского совета, удар был нанесен российской ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной из самолета Ту-22 по направлению к Черному морю.

"В результате точной работы сил ПВО ракета уничтожена над полями Одесского района. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.