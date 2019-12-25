Россия нанесла авиаудары на северо-западе Сирии

Российские войска, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, нанесли авиаудары на северо-западе Сирии. Об этом сообщили в "Сирийской обсерватории по правам человека", передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Погибли по меньшей мере 10 человек, из них шестеро - дети.

Авиаудар поразил школу в деревне Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренние беженцы.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских войск наступают на Идлиб. Они намерены вывести мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу в связи с эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, где, по сообщениям, ведутся обстрелы "коридоров" по которым мирные жители бегут в поисках безопасности. Он призвал стороны конфликта немедленно прекратить военную конфронтацию и дать возможность доставить гражданскому населению гуманитарную помощь.

Ранее в Сирии при авиаударе по городу Саракеб в провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти человек получили ранения.

РБК-Украина писало, что 7 декабря в Сирии по меньшей мере 20 гражданских лиц были убиты авиаударами, которые нанесла сирийская и российская авиация в провинции Идлиб.