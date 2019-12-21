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В Сирии при авиаударе сил Асада погибли 7 человек

Новости » Происшествия     21.12.2019 - 22:50
В Сирии при авиаударе сил Асада погибли 7 человек
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Более десяти человек получили ранения

В Сирии при авиаударе по городу Саракеб в провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что город находится под контролем оппозиционных сирийских групп. Авиаудар произошел после того, как правительственные силы захватили две новых деревни на юге Идлиб.

Саракеб и Маарет аль-Нуман находятся под контролем повстанцев. Они размещены на шоссе, которое связывает столицу Дамаск с крупнейшим сирийским городом Алеппо. Оба города почти пусты после побега большинства мирных жителей.

Так как прекращение огня в течение последних недель фактически не соблюдалось, правительство пытается получить доступ к стратегическому шоссе Дамаск-Алеппо. Сирийские войска в последние дни наступают на север в направлении Маарет аль-Нумана.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Сирии по меньшей мере 20 гражданских лиц были убиты 7 декабря авиаударами, которые нанесла сирийская и российская авиация в провинции Идлиб.

Отмечается, что были обстреляны пять населенных пунктов. В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, утверждают, что среди жертв атак с воздуха восемь детей. Кроме того, в результате авиаударов есть раненые, однако их количество не уточняется.

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