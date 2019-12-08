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В Сирии в результате российских авиаударов погибли 20 мирных жителей

Новости » Общество     08.12.2019 - 01:31
В Сирии в результате российских авиаударов погибли 20 мирных жителей
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Среди них - восемь детей

В Сирии по меньшей мере 20 гражданских лиц были убиты 7 декабря авиаударами, которые нанесла сирийская и российская авиация в провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что были обстреляны пять населенных пунктов. В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, утверждают, что среди жертв атак с воздуха восемь детей. Кроме того, в результате авиаударов есть раненые, однако их количество не уточняется.

Во время бомбардировок российской авиацией населенного пункта аль-Бара погибли четверо гражданских, в том числе и один ребенок. А в результате российских авиаударов по расположенному неподалеку городку Балюн погибли девять гражданских, в том числе и трое детей. В населенном пункте Абадета сброшены войсками Асада бочковые бомбы привели к гибели пятерых гражданских, среди которых трое детей. Сообщается также о гибели еще одного ребенка в результате обстрелов с воздуха еще одного населенного пункта в Идлибе.

РБК-Украина писало, что в результате недавней атаки армии Израиля по Сирии погибли 23 человека.

Напомним, на севере Сирии в результате взрыва погибли по меньшей мере 17 человек. Заминированный автомобиль был взорван в населенном пункте Телль-Халеф к западу от Рас-эль-Айн, который контролируется турецкими силами.

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