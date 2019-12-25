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Росія завдала авіаударів по північному заходу Сирії

Новини » В світі     25.12.2019 - 05:40
Росія завдала авіаударів по північному заходу Сирії
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Загинули щонайменше 10 осіб, з них шестеро - діти

Російські війська, які підтримують президента Сирії Башара Асада, завдали авіаударів на північному заході Сирії. Про це повідомили в "Сирійській обсерваторії з прав людини", передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Загинули щонайменше 10 осіб, з них шестеро - діти.

Авіаудар вразив школу в селі Джубас в провінції Ідліб, де знаходилися внутрішні біженці.

Сирійські урядові сили за підтримки російських військ наступають на Ідліб. Вони мають намір вивести мирних жителів з цієї провінції в більш безпечні райони поблизу турецького кордону.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією бойових дій на північному заході Сирії, де, за повідомленнями, ведуться обстріл "коридорів" якими мирні жителі тікають у пошуках безпеки. Він закликав сторони конфлікту негайно припинити військову конфронтацію і дати можливість доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню.

Раніше в Сирії за авіаудар по місту Саракеб в провінції Ідліб загинули сім людей і більше десяти осіб отримали поранення.

РБК-Україна писало, що 7 грудня в Сирії щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті авіаударами, яких завдала сирійська та російська авіація в провінції Ідліб.

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