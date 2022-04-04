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Россия нанесла 8 авиаударов по Мариуполю, а на Северодонецк готовит наступление, - Генштаб

Фото: Мариуполь подвергся 8 авиаударам, а на Северодонецк оккупанты готовят наступление (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия, не оставляя попыток взять Мариуполь, нанесла сегодня по городу 8 авиаударов, продолжаются уличные бои. При этом оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк и Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

"На Донецком и Таврийском направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь. По нему враг сегодня нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои. Украинские защитники и защитницы держат оборону города", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Генштаба, российские оккупанты не покидают попыток захватить юг и восток Украины. Для этого РФ перегруппировывает войска и готовит наступления на отдельных направлениях.

Добавим, оккупанты ночью пытались прорваться в город Рубежное Луганской области, но атака была отбита. Десятки российских военных погибли.

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МариупольСеверодонецкВойна России против Украины