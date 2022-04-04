ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты готовят наступление на Славянск и перегруппировывают войска востоке, - сводка Генштаба

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 апреля 2022 13:18
Оккупанты готовят наступление на Славянск и перегруппировывают войска востоке, - сводка Генштаба Фото: Россия готовит наступление на восток (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты не покидают попыток захватить юг и восток Украины. Для этого РФ перегруппировывает войска и готовит наступления на отдельных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Северском направлении враг завершил отвод войск. На Волынском и Полесском направлении существует угроза ракетных ударов со стороны Беларуси.

Россия продолжает перегруппировку войск для наступления на восток. В частности, враг проводит воздушную разведку, продолжает атаки возле Изюма, также пытается восстановить мост через реку Северский Донец. Украинские военные контролируют ситуацию и дают отпор.

Кроме того, продолжается подготовка к наступлению на Славянск и Северодонецк, а также штурм Рубежного и Попасной. Российская армия сегодня нанесла 8 авиационных ударов по Мариуполю, продолжаются уличные бои. ВСУ держат оборону блокадного города.

Также украинские военные оттесняют оккупантов в Херсонской области. В районе Николаева противник проводит разведку БПЛА.

Сейчас на Черном и Азовском морях продолжается шторм (до 4 баллов), поэтому активность корабельной группировки пока снижена.

Напомним, украинские военные вернули под контроль границу с Россией в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Генштаб ВСУ Вооруженные силы Украины
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине