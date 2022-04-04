ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ночью пытались прорваться в Рубежное. Понесли десятки потерь

Новина українською →
Луганская область, Понедельник 04 апреля 2022 09:22
Оккупанты ночью пытались прорваться в Рубежное. Понесли десятки потерь Фото: оккупанты ночью пытались прорваться в Рубежное (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты ночью пытались прорваться в город Рубежное Луганской области, но атака была отбита. Десятки российских военных погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты используют жителей временно оккупированных территорий в качестве "пушечного мяса".

"Идет накопление личного состава техники, готовятся к огромному прорыву. Ночью была попытка в районе Рубежного, но наши защитники отбили атаку, десятки погибших среди врагов",- рассказал Сергей Гайдай.

Напомним, по данным британской разведки, российские силы продолжают консолидацию и перегруппировку. О ни переориентируют свое наступление на регион Донбасса на востоке Украины.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 40 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Рубежное Война России против Украины
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине