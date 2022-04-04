Оккупанты ночью пытались прорваться в Рубежное. Понесли десятки потерь

Оккупанты ночью пытались прорваться в город Рубежное Луганской области, но атака была отбита. Десятки российских военных погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты используют жителей временно оккупированных территорий в качестве "пушечного мяса".

"Идет накопление личного состава техники, готовятся к огромному прорыву. Ночью была попытка в районе Рубежного, но наши защитники отбили атаку, десятки погибших среди врагов",- рассказал Сергей Гайдай.

Напомним, по данным британской разведки, российские силы продолжают консолидацию и перегруппировку. О ни переориентируют свое наступление на регион Донбасса на востоке Украины.

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