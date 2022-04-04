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Росія завдала 8 авіаударів по Маріуполю, а на Сєверодонецьк готує наступ, - Генштаб

Фото: Маріуполь піддався 8 авіаударам, а на Сєвєродонецьк окупанти готують наступ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія, не полишаючи спроб взяти Маріуполь, завдала сьогодні по місту 8 авіаударів, тривають вуличні бої. При цьому окупанти готуються до наступу на Сєвєродонецьк і Словʼянськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генерального штабу ЗСУ.

"На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджуються в районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, а також отриманні повного контролю над містом Маріуполь. По ньому ворог сьогодні завдав 8 авіаційних ударів, тривають вуличні бої. Українські захисники та захисниці тримають оборону міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними Генштабу, російські окупанти не покидають намагань захопити південь та схід України. Для цього РФ перегруповує війська та готує наступи на окремих напрямках.

Додамо, окупанти вночі намагалися прорватися в місто Рубіжне Луганської області, але атаку було відбито. Десятки російських військових загинули.

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МаріупольСєвєродонецькВійна Росії проти України