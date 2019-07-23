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Россия намерена вмешаться в американские выборы, - ФБР

Новости » Политика    23.07.2019 - 19:54
Россия намерена вмешаться в американские выборы, - ФБР
Фото: Кристофер Рэй (FBI)

Режим санкций недостаточно сдерживает РФ

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй предупредил, что Россия намерена вмешаться в американские выборы, несмотря на санкции и другие усилия по сдерживанию Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что режим санкций недостаточно сдерживает РФ.

"Русские, несомненно, намерены попытаться вмешаться в наши выборы", - заявил Рэй.

Напомним, России инкриминируют вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который два года вел это расследование, признал в итоге, что не нашел сговора между Москвой и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает дополнительные санкции против России. Речь идет о введении ограничительных мер по российскому суверенному долгу. Причиной новых санкций стало российское вмешательство в американские выборы президента.

Также в начале июля Агентство международного развития Соединенных Штатов (USAID) представило концепцию, которая должна помочь в противодействии усилению влияния Кремля в мире.

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