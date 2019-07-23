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Росія має намір втрутитися в американські вибори, - ФБР

Новини » Політика    23.07.2019 - 19:54
Росія має намір втрутитися в американські вибори, - ФБР
Фото: Крістофер Рей (FBI)

Режим санкцій недостатньо стримує РФ

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей попередив, що Росія має намір втрутитися в американські вибори, незважаючи на санкції та інші зусилля щодо стримування Москви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Зазначається, що режим санкцій недостатньо стримує РФ. 

"Росіяни, безсумнівно, мають намір спробувати втрутитися у наші вибори", - заявив Рей. 

Нагадаємо, Росії інкримінують втручання у вибори президента США в 2016 році. Спецпрокурор Роберт Мюллер, який два роки вів це розслідування, визнав у підсумку, що не знайшов змови між Москвою і президентом США Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США проголосувала за поправку до проекту оборонного бюджету на 2020 фінансовий рік, яка передбачає додаткові санкції проти Росії. Йдеться про введення обмежувальних заходів по російському суверенному боргу. Причиною нових санкцій стало російське втручання в американські вибори президента.

Також на початку липня Агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів (USAID) представило концепцію, яка повинна допомогти в протидії посиленню впливу Кремля в світі.

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