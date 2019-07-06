ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США представлено концепцию противодействия влиянию РФ

Новости » Политика    06.07.2019 - 18:50
В США представлено концепцию противодействия влиянию РФ
Иллюстративное фото (twitter.com/GGigauriIOM)

В агентстве рассказали, что концепция должна помочь странам-партнерам США выйти на путь самодостаточного развития

Агентство по международному развитию Соединенных Штатов (USAID) представило концепцию, которая должна помочь в противодействии усилению влияния Кремля в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Директор агентства Марк Грин заявил, что миссия USAID заключается в помощи правительствам других стран, частному сектору, гражданскому обществу в государствах-партнерах США на пути к самодостаточному развитию. Он сообщил, что Программа по противодействию пагубного влияния Кремля должна стать важным инструментом.

"США давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа исключительно важна для стратегических интересов Америки. При этом российское правительство и его представители поставили себе целью ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров", - заявил Грин.

Он также добавил, что нынешние власти РФ являются "авторитарным режимом, который агрессивно ищет новую сферу влияния за рубежом", а также сравнив его с коварным хищником. Грин указал, что Кремль пытается распространить свое влияние на страны Европы и Евразии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Facebook не нашел признаков вмешательства РФ в референдум по Brexit. Директор по коммуникациям, вице-президент Facebook Николас Клегг заявил, что компания провела внутренний анализ имеющихся данных и не обнаружила ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на результат голосования.

США призвали объединиться в борьбе против нарушений прав человека в Венесуэле США модернизирует украинские порты для военных кораблей
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКремль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь