Россия намерена использовать крымских выпускников как "пушечное мясо" в войне с Украиной

Начиная с 1 апреля по 15 июля 2022 года в России и на территории временно оккупированного Крыма начался весенний призыв.

"Как стало известно, в Севастопольском судостроительном колледже на "просьбу" военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов был перенесен на начало июня, чтобы успеть призвать выпускников в ряды армии РФ",- пишет Денисова.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других учебных заведениях: