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Росія має намір використати кримських випускників як "гарматне м'ясо" у війні з Україною

Фото: Росія має намір використати кримських випускників як "гарматне м'ясо" у війні з Україною (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація планує мобілізувати випускників коледжів з Криму. Хоче використати їх як "гарматне м'ясо" проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

Починаючи з 1 квітня до 15 липня 2022 року в Росії й на території тимчасово окупованого Криму розпочався весняний призов.

"Як стало відомо, у Севастопольському суднобудівному коледжі на "прохання" воєнного комісара термін складання випускних іспитів було перенесено на початок червня аби встигнути призвати випускників до лав армії РФ", - пише Денісова.

Аналогічна ситуація спостерігається й в інших навчальних закладах:

  • Севастопольському морському коледжі;
  • Севастопольському професійному художньому коледжі;
  • Севастопольському промислово-технологічну коледжі ім. Маршала інженерних військ А.В.Геловані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Донбасі сталася стрілянина між чоловіками, яких намагаються примусово мобілізувати та російськими військовими.

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