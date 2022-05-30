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Россия намерена использовать крымских выпускников как "пушечное мясо" в войне с Украиной

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 18:22
Россия намерена использовать крымских выпускников как "пушечное мясо" в войне с Украиной Фото: Россия намерена использовать крымских выпускников как "пушечное мясо" в войне с Украиной (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация планирует мобилизовать выпускников колледжей из Крыма. Хочет использовать их как "пушечное мясо" против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Начиная с 1 апреля по 15 июля 2022 года в России и на территории временно оккупированного Крыма начался весенний призыв.

"Как стало известно, в Севастопольском судостроительном колледже на "просьбу" военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов был перенесен на начало июня, чтобы успеть призвать выпускников в ряды армии РФ",- пишет Денисова.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других учебных заведениях:

  • Севастопольском морском колледже;
  • Севастопольском профессиональном художественном колледже;
  • Севастопольском промышленно-технологическом колледже им. Маршала инженерных войск А. В. Геловани.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Донбассе произошла стрельба между мужчинами, которых пытаются принудительно мобилизовать и российскими военными.

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