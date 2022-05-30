Россия намерена использовать крымских выпускников как "пушечное мясо" в войне с Украиной
Российская Федерация планирует мобилизовать выпускников колледжей из Крыма. Хочет использовать их как "пушечное мясо" против нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
Начиная с 1 апреля по 15 июля 2022 года в России и на территории временно оккупированного Крыма начался весенний призыв.
"Как стало известно, в Севастопольском судостроительном колледже на "просьбу" военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов был перенесен на начало июня, чтобы успеть призвать выпускников в ряды армии РФ",- пишет Денисова.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других учебных заведениях:
- Севастопольском морском колледже;
- Севастопольском профессиональном художественном колледже;
- Севастопольском промышленно-технологическом колледже им. Маршала инженерных войск А. В. Геловани.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Донбассе произошла стрельба между мужчинами, которых пытаются принудительно мобилизовать и российскими военными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.