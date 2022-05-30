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Росія має намір використати кримських випускників як "гарматне м'ясо" у війні з Україною

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Понеділок 30 травня 2022 18:22
Росія має намір використати кримських випускників як "гарматне м'ясо" у війні з Україною Фото: Росія має намір використати кримських випускників як "гарматне м'ясо" у війні з Україною (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація планує мобілізувати випускників коледжів з Криму. Хоче використати їх як "гарматне м'ясо" проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

Починаючи з 1 квітня до 15 липня 2022 року в Росії й на території тимчасово окупованого Криму розпочався весняний призов.

"Як стало відомо, у Севастопольському суднобудівному коледжі на "прохання" воєнного комісара термін складання випускних іспитів було перенесено на початок червня аби встигнути призвати випускників до лав армії РФ", - пише Денісова.

Аналогічна ситуація спостерігається й в інших навчальних закладах:

  • Севастопольському морському коледжі;
  • Севастопольському професійному художньому коледжі;
  • Севастопольському промислово-технологічну коледжі ім. Маршала інженерних військ А.В.Геловані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Донбасі сталася стрілянина між чоловіками, яких намагаються примусово мобілізувати та російськими військовими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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