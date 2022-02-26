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Россия наложила вето на резолюцию ООН о прекращении войны с Украиной

Автор: Артур Родивилов

Российская сторона наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН. В ней Россию призывали прекратить войну с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Согласно результатам голосования, 11 стран-членов Совбеза выступили за принятие резолюции, одна страна выступила против, три страны, в том числе Китай, - воздержались от голосования.

"Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета безопасности", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Напомним, о введении санкций против Путина объявили США, Великобритания, ЕС, Канада.

Отметим, ранее Макрон пообещал Украине военную и финансовую помощь. Он уточнил, что Париж выделит 300 млн долларов.

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