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Росія наклала вето на резолюцію ООН про припинення війни з Україною

Автор: Артур Родивилов

Російська сторона наклала вето на проект резолюції Ради безпеки ООН. У ній Росію закликали припинити війну з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Згідно з результатами голосування, 11 країн-членів Радбезу виступили за прийняття резолюції, одна країна виступила проти, три країни, в тому числі Китай, - утрималися від голосування.

"Проект резолюції не приймається, оскільки проти нього проголосував постійний член Ради безпеки", - заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

Нагадаємо, про введення санкцій проти Путіна оголосили США, Великобританія, ЄС, Канада.

Зазначимо, раніше Макрон пообіцяв Україні військову і фінансову допомогу. Він уточнив, що Париж виділить 300 млн доларів.

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