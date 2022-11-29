Росія нахабніє. Експерт пояснив промах НАТО у ситуації з падінням ракети у Польщі

Падіння ракети в селі Пшеводув, в результаті чого загинули двоє людей. лише посилило ситуацію, показавши слабкість НАТО. Через відсутність належної реакції на інцидент, не виключено, що РФ, наприклад, завтра може завдати удару по іншим територіям країн Альянсу.

"Я вважаю, що ситуація в Польщі, на жаль, призвела до ще гіршої ситуації. Тому що росіяни знову побачили, що НАТО є слабким, що НАТО не є тією структурою, яка може проявити свою суб'єктність, ініціативу та лідерство. Росія ж нахабніє, вона зараз перевірила реакцію на цей інцидент, а завтра може нанести удар по інших територіях країн НАТО. Країни НАТО скажуть: "Давайте нарешті статтю 4 застосуємо, проведемо консультації, півроку будемо радитися". Путін просто над ними буде знущатися, бо коли йому відразу не дають в ніс - він сідає на голову", - сказав він.

При цьому, як стверджує Самусь у принципі, не важливо, що в Польщі сталося насправді, а важливе інше - як відреагувало НАТО.

Воно відреагувало дуже і дуже неправильно. Потрібно було провести консультації, скориставшись 4 статтею, призначити офіційну комісію, яка розбереться з цією ситуацією, і потім мало б бути офіційне рішення - відкрите і професійне. Не важливо хто та що - за це в будь-якому разі відповідальна Росія. Я так розумію, що це адміністрація Байдена створила такий загальний фон - що не треба драматизувати, не треба ескалації, все забуваємо, нічого не було. Адміністрація Байдена досягла того, щоб усе затихло. Але що ми маємо в результаті? НАТО знову проявило себе як нейтральна сторона. А можна було б вирішити, що Альянс все ж таки бере на себе якусь відповідальність за те, що відбувається поблизу його кордонів, заявити про нове відношення до війни Росії проти України і що допоможе Україні створити систему протиракетної оборони, - вважає експерт. - Протиракетна оборона - це захисна функція, ніякої ескалації від цього не може бути. Від того, що Україна почала би збивати російські ракети над своєю ж територією натівськими озброєннями, ніякої ескалації бути не може. Як би там я не поважав наших колег, це просто реальна маячня".

На думку Самуся, якби Україна 24 лютого розпочала якісь консультації замість того, щоб одразу відбиватися, то через три дні росіяни взяли б Київ.

"Чому "натівці" такі здивовані, що цього не сталося? Тому що в їхньому варіанті вже були б захоплені і Варшава, і Париж, і Берлін", - уточнив він.

.