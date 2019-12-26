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Россия считает возможным урегулирование конфликта на Донбассе при Зеленском

Новости » Политика     26.12.2019 - 09:49
Россия считает возможным урегулирование конфликта на Донбассе при Зеленском
Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

Лавров подчеркнул, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что остаются надежды на прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе при президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщают росСМИ.

Лавров считает, что украинский президент за пять месяцев сумел сделать то, что не сделал его предшественник.

"Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять", - заявил он.

Лавров поддерживает разведение сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, "формулу Штайнмайера". Глава МИД РФ при этом подчеркнул, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между Киевом и "ДНР/ЛНР"

"Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами", - резюмировал российский министр.

Напомним, спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 24 декабря, анонсировал более широкую встречу представителей парламентов Российской Федерации и Украины.

Ранее в Российской Федерации заявили, что никаких изменений в минских соглашениях не будет и быть не может. При этом представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что заявления Украины о подготовке неких изменений в минские договоренности "носят провокационный характер".

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