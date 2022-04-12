Россия начинает укреплять позиции на востоке Украины, - Пентагон

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил о том, что в США считают, что Россия начала усиливать и пополнять запасы своих войск на Донбассе - востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Несмотря на действия российских войск, Соединенные Штаты не рассматривают, это как начало нового наступления в регионе.
"Мы считаем, что это попытка усилить и пополнить запасы своих сил на Донбассе, которые все еще находятся к северу от Изюма", - сказал журналистам чиновник, имея в виду город примерно в 180 км к северу от Донецка.
По словам чиновника, в регион направляются российские транспортные средства, и вспомогательный персонал для авиации и пехотных частей.
Напомним, эксперты Института исследования войны не верят в быстрый успех российских военных в битве за Донбасс. Они считают, что в ближайшие месяцы армия РФ будет испытывать трудности с ресурсами.
Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что в Крыму российские оккупанты опасаются контрнаступления ВСУ.
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