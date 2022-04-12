Россия начинает укреплять позиции на востоке Украины, - Пентагон

Несмотря на действия российских войск, Соединенные Штаты не рассматривают, это как начало нового наступления в регионе.

"Мы считаем, что это попытка усилить и пополнить запасы своих сил на Донбассе, которые все еще находятся к северу от Изюма", - сказал журналистам чиновник, имея в виду город примерно в 180 км к северу от Донецка.

По словам чиновника, в регион направляются российские транспортные средства, и вспомогательный персонал для авиации и пехотных частей.