Росія починає зміцнювати позиції на сході України, - Пентагон

Попри дії російських військ, Сполучені Штати не розглядають, це як початок нового наступу в регіоні.

"Ми вважаємо, що це спроба посилити і поповнити запаси своїх сил на Донбасі, які все ще знаходяться на північ від Ізюма", - сказав журналістам чиновник, маючи на увазі місто приблизно в 180 км на північ від Донецька.

За словами чиновника, в регіон направляються Російські транспортні засоби, і допоміжний персонал для авіації і піхотних частин.