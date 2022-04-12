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Росія починає зміцнювати позиції на сході України, - Пентагон

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив про те, що в США вважають, що Росія почала посилювати і поповнювати запаси своїх військ на Донбасі - сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Попри дії російських військ, Сполучені Штати не розглядають, це як початок нового наступу в регіоні.

"Ми вважаємо, що це спроба посилити і поповнити запаси своїх сил на Донбасі, які все ще знаходяться на північ від Ізюма", - сказав журналістам чиновник, маючи на увазі місто приблизно в 180 км на північ від Донецька.

За словами чиновника, в регіон направляються Російські транспортні засоби, і допоміжний персонал для авіації і піхотних частин.

Нагадаємо, експерти Інституту дослідження війни не вірять у швидкий успіх російських військових у битві за Донбас. Вони вважають, що в найближчі місяці армія РФ буде зазнавати труднощів з ресурсами.

Раніше в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що у Криму російські окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ.

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Війна Росії проти УкраїниПентагон