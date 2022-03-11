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Россия с начала войны выпустила 328 ракет по мирным городам и селам

Автор: Наталья Юрченко

Российская Федерация с начала войны выпустила 328 ракет по украинским мирным населенным пунктам. Россия использует ракеты типа "Искандер", "Калибр", точка У и ракеты класса Х.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голонокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Отмечается, что с начала вторжения Россия нанесла 219 ракетных ударов по мирным городам и селам.

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - подчеркнул Залужный.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску. Под обстрел попали военные аэродромы, жилые дома, детсад и обувная фабрика.

Кроме того, вражеские войска обстреляли психоневрологический интернат в Харьковской области.

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Война России против УкраиныВторжение России в Украину