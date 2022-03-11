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В Харьковской области российские военные обстреляли психоневрологический интернат

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Изюм, Пятница 11 марта 2022 10:49
В Харьковской области российские военные обстреляли психоневрологический интернат Фото: оккупанты обстреляли интернат в Харьковской области (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия обстреляла психоневрологический интернат в селе Оскол Изюмского района Харьковской области. На момент удара в учреждении было 330 пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"После военного преступления в Мариуполе, сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находилось 330 человек", - отметил Синєгубов.

Он добавил, что из 50 подопечных, которые были в интернате на момент удара, малоподвижны, из них 10 передвигаются на колясках.

Кроме того, по словам Синегубова, самой критической точкой в Харьковской области остается Изюм. Сегодня администрация снова пытается создать зеленый коридор.

Стоит отметить, что оккупанты выставили ультиматум мэру Изюма с требованием беспрепятственно пропустить их технику на Харьков. Однако городской глава отказался.

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