RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія з початку війни випустила 328 ракет по мирним містам та селам

Автор: Наталія Юрченко

Російська Федерація з початку війни випустила 328 ракет по українським мирним населеним пунктам. Росія використовує ракети типу "Іскандер", "Калібр", точка У та ракети класу Х.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голонокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Зазначається, що з початку вторгнення Росія завдала 219 ракетних ударів по мирним містам та селам.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - підкреслив Залужний.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську. Під обстріл потрапили військові аеродроми, житлові будинки, дитсадок та взуттєва фабрика.

Крім того, ворожі війська обстріляли психоневрологічний інтернат в Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України