Россия начала учения авиации возле границ Украины: отрабатывают ракетно-бомбовые удары

Возле границы с Украиной авиация ВВС и ПВО Ленинградской армии проводит учения . В них задействованы не менее 20 бомбардировщиков Су-34 и дальних перехватчиков МиГ-31БМ.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.

Отмечается, что в ходе учения экипажи Су-34 нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне под Воронежем. Прикрывать и наводить на цели их будут истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31БМ.

Боевые самолеты будут взлетать с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях. Они проведут разведку и поразят наземные цели - укрепления, танковые колонны, авиацию на аэродромах и командные пункты условного противника.

Уничтожение объектов условного противника будет происходить в ночное время суток с применением фугасных авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500. "Всего в учениях примет участие около 20 авиационных экипажей", - отмечается в сообщении округа.