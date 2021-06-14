Россия начала учения авиации возле границ Украины: отрабатывают ракетно-бомбовые удары

Возле границы с Украиной авиация ВВС и ПВО Ленинградской армии проводит учения. В них задействованы не менее 20 бомбардировщиков Су-34 и дальних перехватчиков МиГ-31БМ.
Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ.
Отмечается, что в ходе учения экипажи Су-34 нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне под Воронежем. Прикрывать и наводить на цели их будут истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31БМ.
Боевые самолеты будут взлетать с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях. Они проведут разведку и поразят наземные цели - укрепления, танковые колонны, авиацию на аэродромах и командные пункты условного противника.
Уничтожение объектов условного противника будет происходить в ночное время суток с применением фугасных авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500. "Всего в учениях примет участие около 20 авиационных экипажей", - отмечается в сообщении округа.
Напомним, ранее корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили развертывание в рамках проведения учений в центральной части Тихого океана. Отрабатываются поиск и уничтожение подлодок противника.
Отметим, президент РФ Владимир Путин в интервью NBC объяснил, почему к украинским границам стянули российские войска. По его словам, РФ проводит военные учения на своей территории.
РБК-Украина писало, что в начале апреля Россия начала стягивать войска к украинским границам на 5 направлениях. В конце апреля российские войска отвели только от админграницы с Крымом.