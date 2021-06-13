ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия развернула корабли в Тихом океане. Проходят масштабные учения

Новина українською →
Москва, Воскресенье 13 июня 2021 10:40
Россия развернула корабли в Тихом океане. Проходят масштабные учения Фото: в Черном море развернули российские корабли (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили развертывание в рамках проведения учений в центральной части Тихого океана. Проходят масштабные учения.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает "Интерфакс".

К учению в дальней морской зоне привлечены до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе ракетный крейсер "Варяг".

В составе группировки числятся большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", а также суда материально-технического обеспечения. Также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, сказали в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в ходе учения экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190.

Напомним, НАТО проводят широкомасштабные учения в небе над Европой.

Отметим, в России объяснили, почему решили нарастить войска вблизи границы с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Российская Федерация учения корабль океан
NEWS
Найдено тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье
Найдено тело мальчика, которого унесло течением реки на Прикарпатье
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами