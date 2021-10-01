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Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд куб. м газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.

Отметим, что газ поставляют в обход Украины.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия могла заключить не менее экономически выгодный контракт с российским "Газпромом". При этом он мог предусматривать транзит газа через территорию Украины.

Как известно, Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках 4,5 млрд кубометров газа в обход Украины. Соглашение предусматривает поставку 3,5 млрд кубометров газа через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию. Контракт будет действовать 15 лет.

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Российская ФедерацияУкраинаВенгрияГаз