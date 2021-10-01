Росія почала постачання газу до Угорщини в обхід України

Російський "Газпром" з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом. Газ проходить через газопровід "Балканський потік" і трубопроводи Південно-Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Всього було укладено два контракти, сумарний обсяг по ним - до 4,5 млрд куб. м в рік, термін дії кожного з контрактів становить 15 років.

У 2020 році "Газпром" поставив в Угорщину 8,6 млрд куб. м газу. Це другий за величиною показник за останні 12 років.

Зазначимо, що газ постачають в обхід України.