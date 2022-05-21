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Россия начала полномасштабное наступление на Украину еще в сентябре-октябре, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Суббота 21 мая 2022 11:16
Россия начала полномасштабное наступление на Украину еще в сентябре-октябре, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Россия начала полномасштабную атаку на Украину еще в сентябре-октябре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского в связи с третьей годовщиной с дня инаугурации.

"Я бы начал разговор об этом наступлении с октября месяца. То, как мы готовились, что происходило, какие были месседжи, какие были первые экономические, финансовые, кибер, блокировки, дефицит бензина, как это происходило, уменьшение объемов энергоносителей и т.д. Я начал бы с сентября-октября. Хотя справедливо начинать с 2014 года, но полномасштабно я считаю, что все это такой гибридный артобстрел начался еще осенью", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что цена победы Украины в войне против России - это жизни десятков тысяч украинцев.

Основные заявления президента с сегодняшнего интервью - в материале РБК-Украина.

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