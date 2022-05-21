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Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну ще у вересні-жовтні, - Зеленський

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Україна, Субота 21 травня 2022 11:16
Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну ще у вересні-жовтні, - Зеленський Фото: президент Владимир Зеленський (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Росія розпочала повномасштабну атаку на Україну ще у вересні-жовтні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

"Я би почав розмову про цей наступ з жовтня місяця. Те, як ми готувались, що відбувалося, які були меседжі, які були кроки перші економічні, фінансові, кібер, блокування, дефіцит бензину, як це відбувалося, зменшення обсягів енергоносіїв тощо. Я почав би з вересня-жовтня. Хоча, справедливо починати з 2014 року, але повномасштабно я вважаю, що все це такий гібридний артобстріл почався ще восени", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ціна перемоги України у війні проти Росії - це життя десятків тисяч українців.

Основні заяви президента з сьогоднішнього інтерв'ю - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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