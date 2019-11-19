Россия начала масштабные военные учения в Черном море

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В учениях РФ в Черном море задействованы свыше 10 кораблей и авиация

Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы свыше 10 кораблей и авиация. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В сообщении отмечается, что экипажи кораблей проведут учения "по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника".

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе.

Воронченко также сообщил, что за 5 лет аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Россией украинского Крыма стала результатом проведенной на полуострове гибридной тактики, которая включала в себя скрытую военную операцию.