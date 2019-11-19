ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия начала масштабные военные учения в Черном море

Новости » Политика     19.11.2019 - 08:38
Россия начала масштабные военные учения в Черном море
Иллюстративное фото (mil.ru)

В учениях РФ в Черном море задействованы свыше 10 кораблей и авиация

Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы свыше 10 кораблей и авиация. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В сообщении отмечается, что экипажи кораблей проведут учения "по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника".

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе.

Воронченко также сообщил, что за 5 лет аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Россией украинского Крыма стала результатом проведенной на полуострове гибридной тактики, которая включала в себя скрытую военную операцию.

Предложение от "Газпрома" и возвращение кораблей: новости за 18 ноября В Кабмине предполагают, что Россия может прокачивать газ через Украину без контракта
Новости Украины КрымРоссийская ФедерацияученияЧерное море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь