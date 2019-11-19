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Росія почала масштабні військові навчання в Чорному морі

Новини » Політика     19.11.2019 - 08:38
Росія почала масштабні військові навчання в Чорному морі
Ілюстративне фото (mil.ru)

У навчаннях РФ в Чорному морі задіяні понад 10 кораблів і авіація

Росія приступила до проведення навчань у Чорному морі, в якому задіяні понад 10 кораблів і авіація. Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту.

У повідомленні наголошується, що екіпажі кораблів проведуть навчання "по траленню, веденню морського бою, пошуку і знищенню підводного човна, виявленню та нанесенню удару по береговому командного пункту, відбиттю атаки засобів повітряного нападу умовного противника".

Нагадаємо, раніше командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко заявив, що російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували цього літа нанесення ракетного удару по Одесі.

Воронченко також повідомив, що за 5 років анексії Криму кількість кораблів Чорноморського флоту РФ зросла з 34 до 49, у тому числі підводних човнів - з одного до семи.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Північноатлантичний альянс проведуть спільні навчання в Чорному морі.

Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що анексія Росією українського Криму стала результатом проведеної на півострові гібридної тактики, яка включала в себе приховану військову операцію.

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