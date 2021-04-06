Россия начала контрольную проверку боеготовности своей армии

На фоне стягивания войск к украинской границе в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает "РИА Новости".
По его словам, российские войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Как уточнили в Министерстве обороны РФ всего в апреле проведут 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
"Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стягивание войск к украинским границам якобы не представляет никакой угрозы для Украины.
Западные союзники Украины, в том числе НАТО, на этом фоне предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.