Россия начала контрольную проверку боеготовности своей армии

На фоне стягивания войск к украинской границе в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.

По его словам, российские войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Как уточнили в Министерстве обороны РФ всего в апреле проведут 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

"Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил", - отметили в ведомстве.