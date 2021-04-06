Росія розпочала контрольну перевірку боєготовності своєї армії

На тлі стягування військ до українського кордону у Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів.
Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає "РИА Новости".
За його словами, російські війська вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань. Як уточнили в Міністерстві оборони РФ лише у квітні проведуть 4 048 навчань різного масштабу, у тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.
"Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах крайньої Півночі, Курильських островів і Камчатки. Перевіркам піддаються всі види і роди військ Збройних сил", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що стягування військ до українських кордонів нібито не представляє ніякої загрози для України.
Західні союзники України, в тому числі НАТО, на цьому тлі застерегли Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.