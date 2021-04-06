Росія розпочала контрольну перевірку боєготовності своєї армії

На тлі стягування військ до українського кордону у Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів.

За його словами, російські війська вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань. Як уточнили в Міністерстві оборони РФ лише у квітні проведуть 4 048 навчань різного масштабу, у тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.

"Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах крайньої Півночі, Курильських островів і Камчатки. Перевіркам піддаються всі види і роди військ Збройних сил", - зазначили у відомстві.