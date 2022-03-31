ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия начала использовать аэропорт Бреста для ударов по Украине

Новина українською →
Брест, Четверг 31 марта 2022 07:00
Россия начала использовать аэропорт Бреста для ударов по Украине Брест (Фото: travelblog.lv)
Автор: Константин Широкун

Российская армия начала использовать аэродром Бреста для нанесения воздушных ударов по Украине. О точном количестве и моделях базирующихся на нем самолетов не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко в эфире информационного марафона.

"Наступление из Беларуси уже фактически идет, только не белорусской армии. Более того, россияне начали использовать Брестский аэропорт, с которого начинаются обстрелы наших территорий", — отметил Денисенко.

Советник также подчеркнул, что введение белорусских войск на территорию Украины пока отложен по нескольким причинам. Так, президент Беларуси не готов к массовым жертвам среди своей армии, к тому же оперативная обстановка на северном направлении существенно изменилась – российские войска отступают.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Вторжение России в Украину
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Виктор Ляшко: Медикаменты в Украине есть, проблемы с поставками решены
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Медикаменты в Украине есть, проблемы с поставками решены