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Росія почала використовувати аеропорт Бреста для ударів по Україні

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Брест, Четвер 31 березня 2022 07:00
Росія почала використовувати аеропорт Бреста для ударів по Україні Брест (Фото: travelblog.lv)
Автор: Константин Широкун

Російська армія почала використовувати аеродром Бреста для нанесення повітряних ударів по Україні. Про точну кількість і моделях базуються на ньому літаків не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка в ефірі інформаційного марафону.

"Наступ з Білорусі вже фактично йде, тільки не білоруської армії. Більш того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого починаються обстріли наших територій", — зазначив Денисенко.

Радник також підкреслив, що введення білоруських військ на територію України поки відкладено з кількох причин. Так, президент Білорусі не готовий до масових жертв серед своєї армії, до того ж оперативна обстановка на північному напрямку істотно змінилася – російські війська відступають.

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