Россия во второй раз с начала года нарушила воздушное пространство Эстонии

Российский пассажирский самолет Ил-96 вчера, 5 мая, нарушил воздушное пространство Эстонии . Это уже второй подобный случай с начала 2021 года.

Об этом пишет эстонское агентство ERR .

Нарушение воздушного пространства выявили Силы обороны Эстонии. Российский самолет нарушил эстонскую границу вблизи острова Вайндло и находился в воздушном пространстве страны около минуты.

Все это время транспондер самолета был включен, но не было плана полета. Самолет также не выходил на связь с диспетчерской службой Эстонии.

Сегодня, 6 мая, эстонское Министерство иностранных дел вызвало российского посла и вручило ему ноту протеста.