Россия во второй раз с начала года нарушила воздушное пространство Эстонии

Российский пассажирский самолет Ил-96 вчера, 5 мая, нарушил воздушное пространство Эстонии. Это уже второй подобный случай с начала 2021 года.
Об этом пишет эстонское агентство ERR.
Нарушение воздушного пространства выявили Силы обороны Эстонии. Российский самолет нарушил эстонскую границу вблизи острова Вайндло и находился в воздушном пространстве страны около минуты.
Все это время транспондер самолета был включен, но не было плана полета. Самолет также не выходил на связь с диспетчерской службой Эстонии.
Сегодня, 6 мая, эстонское Министерство иностранных дел вызвало российского посла и вручило ему ноту протеста.
Напомним, в начале февраля воздушное пространство Эстонии нарушил российский военный транспортный самолет Ил-76МД. Самолет находился на территории Эстонии около минуты. После этого Эстония выражала протест России.
Добавим, в марте 2021 года российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области.
А в апреле истребители НАТО перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.